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«Динамо» выпустит футболку с матерным словом, чтобы покрыть штраф тренера

Московское «Динамо» выпустит футболку с матерным словом

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ФК «Динамо»

Московское «Динамо» объявило, что выпустит десять футболок, на которых написано нецензурное слово, которое главный тренер команды Марцел Личка произнес на пресс-конференции. Об этом пресс-служба бело-голубых рассказала в своем Telegram-канале.

«Мы запускаем сбор. Оформи предзаказ на футболку и получи шанс задать вопрос нашему тренеру на послематчевом интервью. Всего десять штук, каждая футболка стоит пять тысяч рублей», — говорится в сообщении.

На футболке изображено окошко онлайн-переводчика с русского на чешский, в поле введено слово «прагматично» и его якобы перевод.

«Это просто *кошмар*», — заявил Личка, употребив матерное слово после матча с «Ростовом», описывая стиль игры команд.

Личка был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Встреча, которая состоялась 1 ноября на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:1. На гол нападающего «Ростова» Николая Комличенко на 24-й минуте динамовцы ответили точным ударом защитника Александра Кутицкого на 27-й минуте. Еще один гол «Динамо» был отменен: на 70-й минуте из-за офсайда не засчитали взятие ворот нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

Ранее Личка объяснил, почему матерился после матча с «Ростовом».

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