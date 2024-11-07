Стало известно наказание тренера «Динамо» за мат

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера московского «Динамо» на ₽50 тысяч за матерное слово на послематчевой пресс-конференции. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Сегодня Личка объяснил, что это выражение не относилось ни к официальным лицам матча, ни к соперникам, ни к игрокам. Он просто прокомментировал игру команды. Принято решение оштрафовать его на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение», — заявил председатель КДК.

1 ноября Личка на пресс-конференции после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» нецензурно описал стиль игры команд.

«Это просто *кошмар*», — заявил Личка, употребив матерное слово.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:1. На гол нападающего «Ростова» Николая Комличенко на 24-й минуте динамовцы ответили точным ударом защитника Александра Кутицкого на 27-й минуте. Еще один гол «Динамо» был отменен: на 70-й минуте из-за офсайда не засчитали взятие ворот Константина Тюкавина.

Ранее сообщалось, что один из клубов РПЛ может не пройти лицензирование для участия в новом сезоне.