Хореограф группы Тутберидзе о возвращении российской фигуристки: никто никого не ждет

Хореограф Алексей Железняков предположил, что пара Алена Косторная — Георгий Куница после двухлетнего перерыва в карьере не вернутся в спорт, передает «Матч ТВ».

«В нашем мире никто никого не ждет. Огромная очередь из юных спортсменов, мечтающих взойти на пьедестал. А тут получается сегодня «хочу», завтра — «не хочу, возьму перерыв», — сказал Железняков.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Куница сделал предложение Косторной в мае 2023 года на воздушном шаре. Фигуристы сыграли свадьбу в августе того же года. Прошлый сезон стал дебютным для пары. В этом они вынуждены пропустить часть стартов из-за заболевания Косторной.

Ранее тренер Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Косторная всех дурит.