Неймара обокрали во время выхода на поле

Фанат украл у бразильского футболиста «Аль-Хиляля» Неймара кольцо во время выхода на поле. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на Arabia Saudita.

Инцидент произошел во время матча Азиатской лиги чемпионов против иранского «Эстегляля». Неймар протянул руку к фанатам во время выхода на поле, а один из них снял украшение с пальца футболиста. Нападающий сразу обнаружил потерю и бросил взгляд в сторону трибун.

Источник утверждает, что укравший кольцо фанат выставил его на продажу за 60000 саудовских риялов (примерно €15 тыс.), указав в объявлении, что это «кольцо Неймара».

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около десяти месяцев. Клуб купил игрока за €90 млн и тратит на зарплату €160 млн. Неймар перешел в саудовский клуб прошлым летом и провел за него всего семь матчей.

Ранее сообщалось, что Неймара могут выгнать из клуба из-за травм.