Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар скоро может стать свободным агентом. Клуб хочет расторгнуть с ним контракт в январе 2025 года. Об этом сообщает UOL.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около десяти месяцев. Клуб купил игрока за €90 млн и тратит на зарплату €160 млн. Неймар перешел в саудовский клуб прошлым летом и провел за него всего семь матчей.

Источник утверждает, что среди вариантов продолжения карьеры Неймар отдает приоритет клубу, воспитанником которого он является — «Сантосу», который сейчас представляет второй бразильский дивизион. Этот клуб вылетел из элиты по итогам прошлого сезона.

Ранее пропустивший год Неймар получил травму во втором матче после возвращения.