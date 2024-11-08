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Лучшего бомбардира РПЛ призвали уехать из России

Экс-футболист Жирков считает, что игроку Батракову надо уехать в Европу

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Михаил Киреев/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков заявил, что игроку московского «Локомотива» Алексею Батракову надо уехать в Европу, передает «Чемпионат».

«Батракова ждет большое будущее не только в сборной России, но и в каком-нибудь зарубежном чемпионате. Будет здорово, если у него будет приглашение и руководство его отпустит. Чем моложе он уедет в Европу, тем лучше», — сказал Жирков.

Батраков провел в текущем чемпионате 13 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач. В гонке бомбардиров он делит первое место с Джоном Кордобой из «Краснодара».

«Локомотив» идет на третьей позиции в национальном первенстве, имея в активе 31 очко. На первой строчке располагается «Краснодар» с 36 баллами, на втором месте — «Зенит» (33).

Следующую встречу «Локомотив» проведет дома 9 ноября. Соперником красно-зеленых станет воронежский «Факел», который занимает 14-е место, набрав 12 баллов. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

Ранее Андрей Аршавин назвал игрока, который мог бы усилить «Зенит».

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