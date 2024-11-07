Олимпийский чемпион рассказал, поможет ли Трамп российскому спорту

Нет смысла надеяться, что избрание Дональда Трампа на пост президента США поможет российскому спорту вернуться на международную арену. Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

«Мы все время говорим, что виноваты европейцы, англичане, американцы. А мы сами-то что сделали, чтобы вернуться на международную арену? Кто-нибудь что-нибудь сделал? Олимпийский комитет, Министерство спорта, Правительство? Так что Трамп может сделать? Сейчас Трамп все бросит и скажет: «Давайте вернем российский спорт на мировую арену!». Так бы хотелось?» — сказал Тихонов.

Знаменитый спортсмен напомнил, что Минспорт недавно возглавил Михаил Дегтярев, и у него есть все рычаги для того, чтобы заняться вопросом снятия санкций с российского спорта. Кроме того, Тихонов раскритиковал президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова за бездействие.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов.

Ранее глава World Athletics Коу объяснил отстранение российских легкоатлетов.