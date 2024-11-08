Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фигуристка из России раскритиковала российское образование

Фигуристка Галявиева раскритиковала российское образование

close
Владимир Песня/РИА Новости

Российская фигуристка Аделина Галявиева, которая выступала за Францию в танцах на льду в паре с Луи Тороном, подвергла критике российское образование, передает «Чемпионат».

«Хотела получать образование именно в Европе. Мне не близка система российского образования. Не нужно в голову вдалбливать знания, нужно с ними работать. Российское образование абсолютно не адаптировано к реалиям наших дней», — сказала Галявиева.

Галявиева из-за травмы Торона оказалась вне фигурного катания. Сейчас она заканчивает обучения в одном из самых престижных вузов Франции Sciences Po.

Галявиева родилась в Казани и начинала как фигуристка сборной России. Но потом она встала в пару с Тороном и уехала из России. В дуэте с Тороном Галявиева выступала на чемпионатах Европы и мира, а также становилась победительницей чемпионата Франции.

Ранее Алина Загитова ответила на вопрос о романе с Егором Кридом.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами