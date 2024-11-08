ПАОК Оздоева и Чалова проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы

Английский «Манчестер Юнайтед» обыграл греческий ПАОК в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Оба гола в этом матче забил ивуарийский нападающий Амад Диалло — на 50-й и 77-й минутах.

После четырех туров у «Манчестер Юнайтед» шесть очков в турнирной таблице Лиги Европы, у ПАОКа — одно. В следующем матче манкунианцы сыграют дома с норвежским «Буде-Глимтом». ПАОК в гостях сразится с латвийским РФШ. Встречи состоятся 28 ноября. Встреча греков начнется в 20:45 по московскому времени. Игра «МЮ» начнется в 23:00 мск.

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