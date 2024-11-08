Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ПАОК Оздоева и Чалова проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» обыграл ПАОК со счетом 2:0 в Лиге Европы

close
Jason Cairnduff/Reuters

Английский «Манчестер Юнайтед» обыграл греческий ПАОК в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Оба гола в этом матче забил ивуарийский нападающий Амад Диалло — на 50-й и 77-й минутах.

После четырех туров у «Манчестер Юнайтед» шесть очков в турнирной таблице Лиги Европы, у ПАОКа — одно. В следующем матче манкунианцы сыграют дома с норвежским «Буде-Глимтом». ПАОК в гостях сразится с латвийским РФШ. Встречи состоятся 28 ноября. Встреча греков начнется в 20:45 по московскому времени. Игра «МЮ» начнется в 23:00 мск.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее киевское «Динамо» разгромно проиграло в матче Лиги Европы.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами