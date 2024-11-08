Киевское «Динамо» разгромно проиграло в матче Лиги Европы

Венгерский «Ференцварош» разгромил киевское «Динамо» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Фолькпаркштадион» в Гамбурге, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Уже на старте игры, на 17-й минуте, киевляне остались в меньшинстве — красную карточку получил Владислав Дубинчак. Во втором тайме «Ференцварош» забил четыре года — на 54-й минуте отличился Барнабаш Варга, на 56-й — Кристоффер Захариассен. На 67-й минуте Варга оформил дубль, а окончательный счет установил Салданья на 76-й минуте.

После четырех туров у «Ференцвароша» шесть очков в турнирной таблице Лиги чемпионов, у «Динамо» — ноль. В следующем матче украинцы сыграют с чешской «Викторией», а «Ференцварош» дома сразится против шведского «Мальме». Встречи состоятся 28 ноября.

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