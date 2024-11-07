Путин оценил выступление мужчин в женских соревнованиях

Президент России Владимир Путин заявил, что выступление мужчин в женских соревнованиях убивает спорт. Об этом он заявил на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.

«Краев не видят, как у нас в народе говорят. Это то же, что возможность для мужчин выступать в женских видах спорта. Это убивает женский спорт. Пошел выиграл, нос женщине сломал», — заявил Путин.

4 ноября был опубликован разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест боксерше Иман Хелиф из Алжира.

Утверждается, что у нее было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, которые напоминают увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у спортсменки был присущий мужчинам уровень тестостерона.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной боксерской ассоциации (IBA) в Индии год назад, однако Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил ее участие в Олимпийских играх.

Ранее Хелиф заявила, что перейдет в профессиональный бокс.