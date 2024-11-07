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Двукратный чемпион России назвал вызов Дзюбы в сборную пиаром

Экс-футболист Попов заявил, что Дзюба себя дискредитировал

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ФК «Акрон»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба себя дискредитировал, и его возможный вызов в сборную России будет лишь пиаром, который не принесет удовольствия ни футболисту, ни болельщикам. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил двукратный чемпион России в составе казанского «Рубина» Алексей Попов.

«Дзюба себя дискредитировал. Зачем его еще пиарить таким образом? Тем более, играть с Брунеем. Он им, если забьет десять, что это за бомбардир? Это ни ему не доставит удовольствия, ни болельщикам. Чтобы пропиарить его, думаю, не подходящий момент», — считает Попов.

Эксперт считает, что в вызове Дзюбы в национальную команду нет плюсов, кроме возможности отблагодарить футболиста и позволить ему стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной. Однако, с точки зрения Попова, это показная и никому не нужная ситуация.

Форвард в составе сборной России — участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Вызовы в национальную команду он перестал получать с 2021 года, когда на место главного тренера сборной пришел Валерий Карпин, с которым у него был давний конфликт. Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную России — оба забили по 30 мячей.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

Ранее экс-игрок Булыкин призвал не устраивать в сборной России проходной двор.

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