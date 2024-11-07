Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иностранный футболист рассказал, что его расстроило в «Спартаке»

Форвард «Спартака» Бонгонда: Джикия был очень добр ко мне

close
Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда расстроился из-за ухода из команды экс-капитана Георгия Джикии. Об этом футболист рассказал в комментарии порталу Legalbet.

«Я был расстроен, что Джикия ушел из «Спартака». Георгий был очень добр ко мне, когда я только перешел в «Спартак», поэтому я всегда буду благодарен ему. Сейчас же я рад, что он все-таки нашел себе новую команду и будет играть в чемпионате России», — сказал Бонгонда.

30-летний Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином». В предыдущем сезоне Джикия провел всего 12 матчей за московский «Спартак» и не отметился в них голами и голевыми передачами. В сентябре 2024 года защитник присоединился к «Химкам» в статусе свободного агента.

«Спартак» после 14 туров текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. Следующим соперником подопечных Деяна Станковича будет тольяттинский «Акрон». Эта игра состоится в Москве в воскресенье, 10 ноября, и начнется в 15:15 по столичному времени.

Ранее игрок «Спартака» Игнатов назвал тренера Станковича и эмоциональным, и спокойным.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами