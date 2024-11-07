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«Нельзя устраивать проходной двор»: экс-игрок сборной России о возвращении Дзюбы

Экс-игрок Булыкин о Дзюбе в сборной России: выглядит не совсем красиво

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ФК «Акрон»

Бывший нападающий сборной России и ряда российских клубов Дмитрий Булыкин заявил, что Российскому футбольному союзу (РФС) надо хорошо подумать перед тем, как приглашать нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу в сборную России. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Но, честно говоря, это выглядит не совсем красиво с футбольной точки зрения. Но если РФС что-то придумает, например, сделает опрос среди болельщиков, то можно будет подумать. А так, устраивать в сборной проходной двор тоже нельзя, потому что это лицо страны», — заявил Булыкин.

Дзюба признался, что хотел бы сыграть за российскую национальную команду.

Форвард в составе сборной России — участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Вызовы в национальную команду он перестал получать с 2021 года, когда на место главного тренера сборной пришел Валерий Карпин, с которым у него был давний конфликт.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

Ранее Карпин рассказал, вызовет ли Дзюбу в сборную.

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