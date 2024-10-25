Овечкина и Ротенберга пригласили на Мадагаскар

Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа позвал хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина и тренера СКА Романа Ротенберга развивать в стране хоккей. Его слова приводит «Спорт-Экспресс»

«Например, с Индией мы развиваем крикет. Можем попробовать и создать хоккейную команду. Ждем ли мы Ротенберга с Овечкиным на Мадагаскаре? Да!» — заявил Разананцоа.

Также он отметил, что хоккей на острове абсолютно не развит, хотя никаких запретов нет.

Овечкин играет в составе «Вашингтона» с 2005 года. На счету 39-летнего нападающего 855 заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). До рекорда Уэйна Гретцки осталось 39 голов.

Ротенберг является главным тренером петербургского СКА с 2022 года.

Ранее американец повторил рекорд Овечкина в НХЛ.