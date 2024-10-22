Американец повторил рекорд Овечкина в НХЛ

Американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остан Мэттьюс повторил рекорд российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

В ночь на 22 октября «Торонто» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграло «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто, завершилась со счетом 5:2. Мэттьюс забросил одну из шайб своей команды.

Для 27-летнего американского этот гол стал 371-м в 588 матчах НХЛ. Он вошел в топ-10 игроков по голам в Лиге в возрасте до 28 лет, сравнявшись Овечкиным. Лидером по этому показателю является канадский хоккеист Уэйн Гретцки. 616 шайб в 744 играх.

В текущем сезоне Мэттьюс провел шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 5 (3+2) очков.

В матче «Торонто» и «Тампы» в составе победившей команды шайбами также отметились Вильям Нюландер, которой оформил дубль, Макс Пачиоретти и Мэтт Нис. За «Тампу» забили Ник Пол и Брейден Поинт. Российский нападающий «молний» Никита Кучеров записал на свой счет одно результативное очко, отдав голевую передачу.

«Тампа» потерпела второе поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ. Хоккеисты «Торонто» выиграли четвертый матч из шести стартовых в новом сезоне регулярного чемпионата.

Ранее Овечкин заявил, что Гретцки поддерживает его в погоне за рекордом в НХЛ.