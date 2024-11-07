Стал известен итоговый состав сборной России на матчи с Сирией и Брунеем

Сборная России по футболу объявила в своем Telegram-канале итоговый состав национальной команды на ноябрьские товарищеские матчи с Сирией и Брунеем.

Вратари: Илья Лантратов, Станислав Агкацев, Александр Максименко.

Защитники: Арсен Адамов, Александр Солдатенков, Игорь Дивеев, Данил Круговой, Илья Самошников, Евгений Морозов, Вячеслав Караваев, Юрий Горшков, Максим Осипенко, Валентин Пальцев.

Полузащитники: Андрей Мостовой, Лечи Садулаев, Алексей Миранчук, Никита Кривцов, Александр Черников, Даниил Фомин, Иван Обляков, Данил Глебов, Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Данил Пруцев.

Нападающие: Федор Чалов, Константин Тюкавин, Тамерлан Мусаев.

Сборная России не смогла найти соперника на октябрьские товарищеские матчи, поэтому сбор национальной команды прошел без игр. 15 ноября национальная команда России проведет матч с командой Брунея в Краснодаре, а игра с Сирией состоится в Волгограде 19 ноября.

Ранее сообщалось о том, что сборная России ведет переговоры о товарищеском матче со сборной из Европы.