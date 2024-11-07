«Не если, а когда»: Гретцки восхитился Овечкиным

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки оценил шансы российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить его «вечный» снайперский рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и восхитился игрой россиянина в этом сезоне. Слова Гретцки приводит RMNB.

«У него потрясающий старт в этом чемпионате, согласны? Вопрос не в том, побьет ли он рекорд, а в том, когда он его побьет. Это очень хорошо для хоккея. Овечкин остается классным игроком на протяжении стольких лет, молодец», — заявил Гретцки.

В ночь на 7 ноября «Вашингтон» со счетом 3:2 обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин забросил победную шайбу в этом поединке, а также записал на свой счет голевую передачу. Таким образом, он продлил свою результативную голевую серию до пяти игр.

Овечкин был признан лучшим игроком поединка. Хоккеист забросил 861-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге, тем самым сократив отставание от «вечного» снайперского рекорда Гретцки (894) до 33 голов.

Ранее Овечкин приблизился к рекорду Ягра по победным шайбам в НХЛ.