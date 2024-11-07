Известный спортивный комментатор задержан в Дагестане

В Дагестане задержали известного блогера, общественника и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

«Вчера вечером на улице Ленина был задержан мой друг и коллега общественник Рамазан Рабаданов», — написал он.

Хадулаев отметил, что Рабаданов находится в изоляторе временного содержания.

«Предполагаю, что это связано с тем, что он собирался выезжать для наблюдения за судебными процессами по аэропортовскому делу в Ставропольском и Краснодарском крае», — добавил он.

РИА Новости пишет, что дополнительной информации по этому делу от правоохранительных органов пока не поступало.

Рабаданов озвучивал турниры бойцовского промоушена Rings, вольную борьбу, собачьи бои, голливудские фильмы, документальные съемки о природе. В том числе популярность он получил после того, как в интернете были опубликованы фрагменты его комментариев с трансляции матча четвертьфинала чемпионата Европы — 2008, в котором сражались сборные России и Нидерландов.

Ранее родители двух школьников взяли кредиты из-за обмана популярного блогера на баскетбольном матче.