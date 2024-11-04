Родители двух школьников взяли кредиты из-за обмана популярного блогера на баскетбольном матче

Двое школьников обвинили блогера-миллионника в том, что он не выплатил им 4 миллиона рублей за выбегание на площадку во время матча Единой лиги ВТБ между «Самарой» и «Астаной», передает Baza.

Инцидент произошел еще 13 марта. Ученики после выбегания на площадку были задержаны охранниками и переданы сотрудникам полиции. Они просидели в полицейском участке до ночи. На следующий день они связались с администраторами блогера, которые подтвердили, что деньги им обязательно заплатят, но потом на сообщения подростков перестали отвечать.

Школьники пытались привлечь внимание блогера, отправляя ему донаты. Также они писали администраторам его паблика, но ответа так и не последовало.

«Самара» была оштрафована за выбегание подростков на 500 тысяч рублей. Клуб потребовал деньги от родителей школьников.

Родителям подростков пришлось взять кредиты и отдать за сыновей по 250 тысяч рублей и еще по 3 тысячи рублей в качестве наказания по административной статье.

Ранее в Вологде задержали 51 болельщика петербургского «Зенита».