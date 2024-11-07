20-летний игрок сборной России готов на понижение зарплаты ради Европы

20-летний нападающий московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев признался, что готов пойти на снижение заработной платы ради того, чтобы выступать в европейском чемпионате. Его слова приводит Sport24.

«Если заработок в Европе будет сопоставим моему уровню игры и позволит спокойно жить, продолжая содержать свою семью, понижение в зарплате не будет проблемой», — заявил Пиняев.

С 2017 года он несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед». Футболист начал свое выступление в составе «железнодорожников» с 2023 года, в команду он перешел из самарских «Крыльев Советов». Действующее соглашение Пиняева с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня 2028 года.

В конце октября 2024 года автор Telegram-канала «КБ Телега» Максим Никитин сообщил, что московский «Спартак» хочет приобрести Пиняева.

«Но в случае оформления сделки красно-белым придется потратить колоссальную сумму. Понятно, что бюджет сделки приличный. Весь переход Пиняева с учетом накрутки и зарплаты обойдется примерно в €30 млн», — заявил он.

Ранее Юрий Жирков обвинил игрока «Спартака» в провокации из-за драки в матче с ЦСКА.