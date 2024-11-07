«Все задерживают дыхание»: в «Вашингтоне» высказались об игре Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, какой вклад в команду вносит российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Даже когда он не забивает, то дает много жизни нашей команде. Но когда он так бежит, активно участвует в розыгрышах шайбы, поддерживает атаки и создает опасные моменты, это заметно на скамейке запасных. Его товарищи по команде чувствуют это, и, когда он касается шайбы, все немного задерживают дыхание», — заявил Карбери.

В ночь на 7 ноября «Вашингтон» со счетом 3:2 обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин забросил победную шайбу в этом поединке, а также записал на свой счет голевую передачу. Таким образом, он продлил свою результативную голевую серию до пяти игр.

Овечкин был признан лучшим игроком поединка. Хоккеист забросил 861-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге, тем самым сократив отставание от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) до 33 голов. Всего на счету Овечкина в этом сезоне НХЛ восемь заброшенных шайб.

Ранее Овечкин приблизился к рекорду Ягра по победным шайбам в НХЛ.