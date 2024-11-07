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Стали известны результаты всех матчей дня в Лиге чемпионов

Стали известны результаты второго игрового дня четвертого тура Лиги чемпионов

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Global Look Press

Стали известны результаты второго игрового дня четвертого тура Лиги чемпионов.

Разгромную победу одержала испанская «Барселона». Каталонцы обыграли сербскую «Црвену Звезду» со счетом 5:2.

Обыграть соперника в своих матчах удалось бельгийскому «Брюгге» (1:0 против «Астон Виллы»), донецкому Шахтеру (2:1 против «Янг Бойз»), мюнхенской «Баварии» (1:0 против «Бенфики»), итальянским «Интеру» (1:0 против «Арсенала) и «Аталанте» (2:0 против «Штутгарта»), испанскому «Атлетико» (2:1 против «ПСЖ»), французскому «Бресту» (2:1 против «Спарты»), а также австрийскому «Зальцбургу» (3:1 против «Фейеноорда).

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее уход Валерия Карпина из «Ростова» назвали потерей для российского футбола.

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Футбол. Лига чемпионов
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