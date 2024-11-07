Уход Карпина из «Ростова» назвали потерей для российского футбола

Желание Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Ростова» можно понять, однако его уход станет потерей для российского футбола. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Меня огорчит, если Карпин подаст в отставку с поста тренера «Ростова». Он сделал хорошую команду, хоть стабильности и не хватает из-за мастерства игроков, но они стараются играть в современный футбол. Порой получается очень здорово, видна организация, много тактики. Футболисты относятся к Карпину с большим уважением, руководство тоже. Это будет потеря для ростовского и российского футбола», — считает Колосков.

Эксперт констатировал, что за долгий период работы на одном месте может накопиться усталость. Кроме того, Колосков напомнил о проблемах в клубе, о которых сам Карпин говорил неоднократно. С учетом всех факторов, желание тренера уйти можно понять.

Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, а с лета 2021 года он совмещает работу в клубе с аналогичной должностью в сборной России. После победного первого матча четвертьфинала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» со счетом 1:0 Карпин признался, что его не покидают мысли об отставке.

Ранее Карпин заявил, что не планирует вызывать Дзюбу в сборную России.