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Донецкий «Шахтер» обыграл «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» обыграл «Янг Бойз» со счетом 2:1 в Лиге чемпионов

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Leon Kuegeler/Reuters

Украинский «Шахтер» обыграл швейцарский «Янг Бойз» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, проходившая на стадионе «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных хозяев. Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме: счет открыли швейцарцы — на 27-й минуте отличился Кастриот Эмери, но украинцы ответили двумя точными ударами. На 31-й минуте отличился Александр Зубков, а на 41-й — Георгий Судаков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После четырех туров у «Шахтера» четыре очка в турнирной таблице Лиги чемпионов, у «Янг Бойз» — ноль. В следующем матче украинцы сыграют с нидерландским ПСВ, а «Янг Бойз» дома сразится с итальянской «Аталантой». Встречи состоятся 26-27 ноября.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее «Локомотив» одолел «Динамо» в Кубке России.

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