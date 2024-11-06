Донецкий «Шахтер» обыграл «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов

Украинский «Шахтер» обыграл швейцарский «Янг Бойз» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, проходившая на стадионе «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных хозяев. Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме: счет открыли швейцарцы — на 27-й минуте отличился Кастриот Эмери, но украинцы ответили двумя точными ударами. На 31-й минуте отличился Александр Зубков, а на 41-й — Георгий Судаков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После четырех туров у «Шахтера» четыре очка в турнирной таблице Лиги чемпионов, у «Янг Бойз» — ноль. В следующем матче украинцы сыграют с нидерландским ПСВ, а «Янг Бойз» дома сразится с итальянской «Аталантой». Встречи состоятся 26-27 ноября.

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