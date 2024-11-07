Игрок «Ростова» Байрамян рассказал о завершении карьеры

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян задумался о завершении карьеры через три года. Об этом футболист рассказал в комментарии порталу Legalbet.

«Посмотрим, чем буду заниматься после завершения карьеры. Я хочу еще годика три, как минимум, поиграть. Чувствую внутри себя, что есть силы», — сказал Байрамян.

Футболист выступает за «Ростов» с 2010 года с перерывом на аренды в «Ротор», «Волгарь» и «Рубин». В общей сложности полузащитник провел за команду из Ростова-на-Дону 227 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 20 результативных передач.

В текущем сезоне в активе 32-летнего Байрамяна 17 матчей за «Ростов» во всех турнирах. В этих встречах он дважды стал соавтором голов. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до июля 2025 года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» набрал 14 очков после 14 туров и идет на 10-м месте в турнирной таблице. Следующим соперником команды Валерия Карпина станут подмосковные «Химки». Эта игра состоится в Ростове-на-Дону в субботу, 9 ноября, и начнется в 19:00 по столичному времени.

Ранее экс-президент РФС Колосков с пониманием воспринял желание Карпина уйти из «Ростова».