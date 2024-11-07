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В «Рубине» высказались о возможной отставке Рахимова

Игрок «Рубина» Рожков: команда не переживает о возможном уходе тренера Рахимова

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Александр Вильф/РИА Новости

Футболисты казанского «Рубина» не беспокоятся о том, что главный тренер команды Рашид Рахимов может покинуть пост. Об этом в комментарии порталу Legalbet рассказал защитник казанцев Илья Рожков.

«Разговоры о будущем и возможной отставке Рашида Рахимова никакого влияния на команду не оказывают. Никаких переживаний в коллективе с его и с нашей стороны не было», — сказал Рожков.

Рахимов возглавил «Рубин» в апреле 2023 года. «Рубин» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 18 очков после 14 туров и идет на седьмом месте в турнирной таблице. Ряд СМИ сообщили о том, что на фоне неудовлетворительных результатов Рахимов может покинуть пост, а вместо него будет назначен бывший главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов.

Накануне «Рубин» дома сыграл вничью с ЦСКА 0:0 в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Ответная игра назначена на 26 ноября. Что касается РПЛ, ближайшим соперником казанской команды станет лидер первенства «Краснодар», эта игра состоится в Казани в воскресенье, 10 ноября, и начнется в 19:45 по московскому времени.

Ранее игрок «Рубина» Ходжа призвал легенду «Реала» Модрича приехать в РПЛ.

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