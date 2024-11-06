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Легенду «Реала» призвали приехать в РПЛ

Игрок «Рубина» Ходжа: было бы здорово, если бы Модрич приехал в РПЛ

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Hannah McKay/Reuters

Возможный переход в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича стал бы большим событием. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил полузащитник казанского «Рубина» Велдин Ходжа.

«Я был бы рад, если бы в РПЛ приезжало больше футболистов из Хорватии. Конечно, было бы здорово, если бы Лука Модрич приехал в чемпионат России, но не думаю, что такое произойдет. Наверное, он останется в «Реале». Но я знаю, что в России играло немало хорватских футболистов. Может быть, в ближайшем будущем приедет кто-то еще», — считает Ходжа.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В общей сложности он провел за один из самых титулованных клубов мира 550 матчей, в которых забил 39 мячей и сделал 89 результативных передач. Срок действия текущего контракта 39-летнего футболиста с «королевским клубом» заканчивается 30 июня 2025 года.

«Рубин» в нынешнем розыгрыше РПЛ набрал 18 очков после 14 туров и идет на седьмом месте в турнирной таблице. Ближайшим соперником команды станет лидер первенства «Краснодар», эта игра состоится в Казани в воскресенье, 10 ноября, и начнется в 19:45 по московскому времени.

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