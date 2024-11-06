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Карпин рассказал, вызовет ли Дзюбу в сборную

Карпин не планирует вызывать Дзюбу в сборную России

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не планирует вызывать в команду нападающего «Акрона» Артема Дзюбу. Слова наставника приводит РИА Новости.

«Зачем? У всех или многих футболистов есть цель играть за сборную. Всех вызывать?» — заявил Карпин.

Ранее Дзюба признался, что хотел бы сыграть за российскую национальную команду.

«Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную — это действительно огромная честь. Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны», — сказал Дзюба.

Форвард в составе сборной России — участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Вызовы в национальную команду он перестал получать с 2021 года, когда на место главного тренера сборной пришел Валерий Карпин, с которым у него был давний конфликт.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее сборная России лишилась голкипера из-за травмы.

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