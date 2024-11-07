Игрок «Локомотива» объяснил, почему нынешний сезон — лучший в его карьере

Текущий сезон в российском футболе является лучшим в карьере нападающего московского «Локомотива» Дмитрия Воробьева. Об этом футболист заявил в комментарии порталу Legalbet.

«Я доволен своим переходом в «Локомотив» и положением в команде. Думаю, учитывая все факторы, одно сказать, что для меня лично этот сезон — лучший в карьере. Спасибо большое партнерам и тренерскому штабу, что тепло меня приняли и быстро все объяснили», — сказал Воробьев.

Нападающий стал игроком столичной команды минувшим летом. Он перешел из «Оренбурга», сумма трансфера составила €2,5 млн. Контракт Воробьева с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезона игрок провел за красно-зеленых 19 матчей, в этих встречах он забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» замыкает первую тройку, набрав 31 очко после 14 туров. Следующим соперником команды станет воронежский «Факел», эта игра состоится в Москве в субботу, 9 ноября, и начнется в 14:00 по столичному времени.

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