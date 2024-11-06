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В «Спартаке» рассказали, что поможет Виллиану Жозе проявить себя

Игрок «Спартака» Медина считает, что опыт поможет форварду Жозе заявить о себе

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Телеграм-канал «ФК «Спартак-Москва»»

Нападающий московского «Спартака» Виллиан Жозе является опытным футболистом и получит возможность по-настоящему проявить себя в составе команды. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил полузащитник красно-белых Хесус Медина.

«Виллиан — очень качественный игрок, что он и показывал ещё в Испании. Думаю, когда он получит хороший шанс заявить о себе здесь, Жозе им воспользуется. Думаю, скоро это произойдет. Он крайне усердно работает на тренировках. Его опыт должен помочь ему», — считает Медина.

Виллиан Жозе стал игроком московского «Спартака» минувшим летом. Он перешел в российскую команду из испанского «Бетиса», сумма трансфера составила €2 млн. На данный момент на его счету 11 матчей в составе красно-белых, в этих встречах он отметился одним забитым мячом.

«Спартак» после 14 туров текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. Следующим соперником подопечных Деяна Станковича будет тольяттинский «Акрон». Эта игра состоится в Москве в воскресенье, 10 ноября, и начнется в 15:15 по столичному времени.

Ранее игрок «Локомотива» Ньямси назвал одноклубника Монтеса игроком высокого уровня.

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