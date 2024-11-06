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«Никаких обрядов не делали»: в «Ростове» оценили победу над «Спартаком»

Игрок «Ростова» Байрамян о победе над «Спартаком»: никаких обрядов не делали

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Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян отреагировал на то, что команда прервала серию из восьми матчей без побед, обыграв московский «Спартак» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России, и заявил, что в клубе не верят в потусторонние силы. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Всей командой в церковь не ходили, никаких обрядов не делали, но каждый игрок понимает ситуацию. Надо работать. Мы все – профессионалы. Только через работу надо исправлять ситуацию, а не верить в какие-то потусторонние силы», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этом поединке забил Мохаммад Мохеби, который реализовал пенальти на 72-й минуте. Ответный поединок пройдет в Ростове-на-Дону 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

По итогам группового раунда у красно-белых было 15 очков после шести встреч. У ближайшего преследователя в лице московского «Динамо» — 11 очков. Третье место в группе заняло «Динамо» из Махачкалы (8), а самарские «Крылья Советов» набрали всего два балла.

«Ростов» имел в активе 11 баллов и второе место в группе. У лидера группы B — московского «Локомотива» — 17 очков, а у «Химок», которые шли третьими, всего пять баллов. На четвертой позиции расположился «Оренбург» с тремя очками.

Ранее в «Спартаке» назвали ключевую причину поражения от «Ростова».

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