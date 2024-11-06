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В «Спартаке» назвали ключевую причину поражения от «Ростова»

Тренер «Спартака» Станкович объяснил поражение от «Ростова» нехваткой цинизма

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после первого матча плей-офф Кубка России против «Ростова» заявил, что его команда потерпела поражение из-за нехватки циничности. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Я стараюсь передать команде часть своего характера. Мы стараемся, но иногда нам не хватает циничности, каких-то сантиметров, спортивной злости для того, чтобы добиться положительного результата. Да, мы потратили много эмоций в игре с ЦСКА, но и сегодня мы выглядели хорошо», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этом поединке забил Мохаммад Мохеби, который реализовал пенальти на 72-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Игру рассудил главный арбитр Василий Казарцев.

Ответный поединок пройдет в Ростове-на-Дону 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее тренер «Динамо» объяснил, зачем проматерился после матча с «Ростовом».

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