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Романцев рассказал, что стало психологическим ударом для Станковича в «Спартаке»

Тренер Романцев назвал уход Соболева психологическим ударом для Станковича

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Александр Вильф/РИА Новости

Легендарный тренер Олег Романцев призвал дать новому наставнику московского «Спартака» Деяну Станковичу время, чтобы наладить оптимальный состав у команды. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Конечно, когда один из ведущих игроков переходит в «Зенит», это психологический удар для тренера — какой-то звоночек, что что-то не то в коллективе. Значит, надо налаживать атмосферу. Деян это понимает, решает вопрос. Просто нужно потерпеть», — заявил Романцев.

Из «Спартака» в «Зенит» в летнее трансферное окно 2024 года перешел нападающий Александр Соболев.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, футболист самостоятельно сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о том, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле в футболке красно-белых.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» после 14 туров идет на пятой позиции, набрав 25 очков.

Ранее гендиректора и игроков «Спартака» включили в базу украинского «Миротворца».

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