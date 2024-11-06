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Врач ЦСКА разрешил игрокам заниматься сексом перед матчами при ряде условий

Врач ЦСКА Безуглов разрешил футболистам заниматься сексом перед матчами

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Григорий Соколов/РИА Новости

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов в своем Telegram-канале написал пост-рассуждение на тему того, можно ли игрокам заниматься сексом перед матчами. Он отметил, что существует два свежих метаанализа, согласно данным из которых ни воздержание, ни сексуальная активность во временном диапазоне от 30 минут до 24 часов до нагрузки не влияли на анализируемые параметры физической работоспособности.

«Заниматься сексом накануне соревнований можно (если уж очень хочется), но делать это надо не поздно, в комфортных условиях и без какого-либо алкоголя и стимуляторов», — заявил он.

Свой следующий матч московский ЦСКА проведет 6 ноября. Команда на выезде сыграет с казанским «Рубином» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы занимают шестую строчку. В их активе 24 балла после 14 матчей. В следующем туре РПЛ ЦСКА сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 10 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Ранее был назван российский футболист, которого чаще всего проверяли на допинг.

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