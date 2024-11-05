Карпин допустил уход из «Ростова»

Главный тренер «Ростова Валерий Карпин после первого матча плей-офф Кубка России против московского «Спартака» заявил, что мысли о возможном уходе из клуба остаются в его голове, несмотря на положительный результат матча. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Мысли об отставке? Нет, не покинули. Они не были связаны с футболом, я уже об этом говорил», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этом поединке забил Мохаммад Мохеби, который реализовал пенальти на 72-й минуте. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Игру рассудил главный арбитр Василий Казарцев.

Ответный поединок пройдет в Ростове-на-Дону 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее Валерий Карпин объяснил, почему больше не комментирует судейство.