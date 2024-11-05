«Большое преступление»: в России обвинили МОК из-за дела боксерши Хелиф

Главный тренер женской сборной России Альберт Муталибов заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) совершил преступление, когда допустил алжирскую боксершу Иман Хелиф на летние Олимпийские игры — 2024. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я считаю, что тем самым МОК совершил преступление, подвергнув риску жизни и здоровью других спортсменов, которые боксировали, как уже стало известно с мужчинами. Это большое преступление. Обязательно должны быть выявлены все виновные в этом, которые должны понести наказание», — заявил он.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

4 ноября на сайте Le Correspondent французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше. Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, которые напоминают увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был присущий мужчинам уровень тестостерона.

Ранее боксер Николай Валуев объяснил, почему у Хелиф не будут отнимать золотую медаль Олимпиады.