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Тренер «Спартака» объяснил, зачем спорил с судьей игры с «Ростовом»

Тренер «Спартака» Станкович объяснил споры с судьей эмоциями

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Артур Лебедев/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после первого матча плей-офф Кубка России против «Ростова» заявил, что не хочет подробно обсуждать споры с арбитром, в которые он вступил по ходу игры. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Я с первого дня пребывания в клубе понял, что здесь любят обсуждать нефутбольные вопросы. Но я не хочу попадаться в эту ловушку, я не буду повторять то, что уже звучало на пресс-конференциях ранее. Это были эмоции, я живу матчем, я живу игрой. Ничего более», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этом поединке забил Мохаммад Мохеби, который реализовал пенальти на 72-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Игру рассудил главный арбитр Василий Казарцев.

Ответный поединок пройдет в Ростове-на-Дону 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее Валерий Карпин отреагировал на отставку губернатора Ростовской области в контексте «Ростова».

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