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Колумбийский футболист продлил контракт с лидером РПЛ

Колумбийский футболист Кордоба продлил контракт с «Краснодаром»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Колумбийский футболист Джон Кордоба продлил контракт с «Краснодаром», передает сайт команды.

«Срок действия трудового соглашения истекал 30 июня 2025 года. Новая дата окончания — 30 июня 2027 года. При определенных условиях контракт может быть пролонгирован», — говорится в сообщении на сайте «Краснодара».

Кордоба провел за «Краснодар» 99 матчей, забил 53 мяча и отдал 19 результативных передач.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Кордоба провел десять матчей, забив восемь мячей.

В прошлом туре РПЛ «Краснодар» со счетом 2:0 обыграл «Оренбург». «Краснодар» благодаря этой победе упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева набрали 36 очков и оказались на три балла впереди петербургского «Зенита», который идет вторым. «Оренбург» — аутсайдер чемпионата России, команда идет на последнем месте, набрав восемь баллов.

В следующем туре национального первенства «Краснодар» на выезде сразится с казанским «Рубином». Игра состоится 10 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Ранее вратарь московского «Динамо» отказался извиняться за свою ошибку.

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