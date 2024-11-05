В «Спартаке» объяснили, почему проиграли «Ростову»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после первого матча плей-офф Кубка России против «Ростова» заявил, что его команда показала неплохой футбол в первой половине игры. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Причин поражения может быть много. В первом тайме мы выглядели неплохо, но исход игры решили два пенальти — один забитый, а другой незабитый. У нас не все получилось в завершающей стадии атаки, но при этом я доволен тем, как команда выглядела. Но впереди у нас будет еще один матч, и, если мы будем себя чувствовать также, то сможем побороться за проход в следующий этап. Я хочу отдать дань уважения «Ростову» и Валерию Карпину, они были лучше», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этом поединке забил Мохаммад Мохеби, который реализовал пенальти на 72-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Игру рассудил главный арбитр Василий Казарцев.

Ответный поединок пройдет в Ростове-на-Дону 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» Станкович перепутал Мостового с Карпиным.