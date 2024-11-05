«Спартак» и «Ростов» объявили составы на матч Кубка России

Московский «Спартак» и «Ростов» назвали стартовые составы на первый матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Дуарте, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Николсон.

«Ростов»: Ятимов, Мелёхин, Осипенко, Жбанов, Лангович, Щетинин, Сутормин, Глебов, Кучаев, Байрамян, Комличенко.

Игра состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

По итогам группового раунда у красно-белых было 15 очков после шести встреч. У ближайшего преследователя в лице московского «Динамо» — 11 очков. Третье место в группе заняло «Динамо» из Махачкалы (8), а самарские «Крылья Советов» набрали всего два балла.

«Ростов» имел в активе 11 баллов и второе место в группе. У лидера группы B — московского «Локомотива» — 17 очков, а у «Химок», которые шли третьими, всего пять баллов. На четвертой позиции расположился «Оренбург» с тремя очками.

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