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Зарплата Кордобы в «Краснодаре» выросла в полтора раза

Форвард «Краснодара» Кордоба по новому контракту будет получать €4,7 млн

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Зарплата нападающего «Краснодара» Джона Кордобы значительно увеличилась в соответствии с новым контрактом футболиста с клубом. Об этом сообщает портал Legalbet со ссылкой на журналиста издания Анара Ибрагимова.

По данным источника, прежде колумбиец получал в «Краснодаре» €3,2 млн в год. Однако новое соглашение предусматривает ощутимое увеличение заработной платы нападающего – теперь она составит €4,7 млн в год.

Во вторник, 5 ноября, Кордоба подписал с краснодарским клубом новый контракт, рассчитанный до 30 июня 2027 года. Колумбиец выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. В его активе 99 матчей за команду — в них он забил 53 мяча и сделал 19 результативных передач. «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу текущего розыгрыша РПЛ, набрав 36 очков после 14 туров.

Следующим соперником черно-зеленых в национальном первенстве будет «Рубин», эта игра состоится в Казани в воскресенье, 10 ноября, и начнется в 19:45 по московскому времени. На данный момент победная серия «Краснодара» в РПЛ насчитывает 11 матчей подряд.

Ранее спортдир «СКА-Ростов» Панченко пожелал Кордобе дисциплины.

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