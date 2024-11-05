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Олимпийский чемпион не верит, что Ковальчук усилит «Спартак»

Экс-хоккеист Кожевников считает, что нападающий Ковальчук не нужен «Спартаку»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Олимпийский чемпион Пхенчхана и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук не усилит московский «Спартак». Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил двукратный победитель Олимпийских игр Александр Кожевников.

«Не думаю, что он нужен «Спартаку». Мне кажется, он не усилит. Красно-белым надо защитников искать и укреплять оборону. Если анализировать, то команда много шайб пропускает в третьем периоде. Что-то не то с защитниками творится. С атакой у «Спартака» все хорошо», — считает Кожевников.

Эксперт заметил, что атакующая линия красно-белых создает много моментов, а сами игроки получают больше удовольствия от комбинирования, чем от голов. При этом Кожевников назвал игру «Спартака» красивой, отметив, однако, что в концовках матчей команда испытывает проблемы в обороне.

Илья Ковальчук, начавший профессиональную карьеру в «Спартаке», вернулся в стан москвичей по ходу минувшего розыгрыша Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он провел за команду в общей сложности 20 матчей и набрал в них восемь очков, забросив четыре шайбы и сделав четыре результативные передачи. После сезона 41-летний форвард заявил, что взял паузу до Нового года и пока не готов говорить о возвращении на лед.

Ранее СКА потерпел неожиданное поражение от аутсайдера КХЛ «Куньлуня».

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