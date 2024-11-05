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Названо условие, при котором «Манчестер Сити» продаст звездного форварда в «Реал»

«Манчестер Сити» продаст Холанда в «Реал», если к клубу применят санкции

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Carl Recine/Reuters

Английский «Манчестер Сити» продаст норвежского форварда команды Эрлинга Холанда в мадридский «Реал», если к клубу применят санкции за финансовые нарушения. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на Defensa Central.

«Манчестер Сити» будет готов расстаться с Холандом, если клуб будет исключен из Английской премьер-лиги. Президент «Реала» Флорентино Перес готов отдать за Холанда €200 млн.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 23 очка. Лидирует в таблице «Ливерпуль», у которого 25 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Форест» — в их активе 19 очков.

10 октября Холанд стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии, оформив дубль в ворота Словении (3:0). Теперь на его счету 34 забитых мяча за национальную команду. Он побил достижение Йергена Юве, который выступал за Норвегию с 1928 по 1937 год.

Ранее сообщалось о том, что Холанд не собирается уходить из «Манчестер Сити».

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