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Самый дорогой футболист мира не собирается покидать свой клуб

Нападающий «Манчестер Сити» Холанд не собирается уходить из команды

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Carl Recine/Reuters

Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не собирается покидать команду. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на Marca.

Ранее он собирался уйти из «Сити». Сообщалось, что приоритетным выбором для Холанда будут испанские «Реал» и «Барселона».

По данным Transfermarkt, он является самым дорогим футболистом мира вместе с форвардом мадридского «Реала» Винисиусом — их рыночная стоимость оценивается в €200 млн.

В нынешнем сезоне норвежец провел десять матчей во всех соревнованиях за «Манчестер Сити», в которых забил 11 голов. Контракт Холанда с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 20 очков в восьми стартовых турах. Лидирует в таблице «Ливерпуль», у которого 21 балл. Замыкает тройку сильнейших лондонский «Арсенал» — в их активе 17 очков.

10 октября Холанд стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии, оформив дубль в ворота Словении (3:0). Теперь на его счету 34 забитых мяча за национальную команду. Он побил достижение Йергена Юве, который выступал за Норвегию с 1928 по 1937 год.

Ранее сообщалось, что Холанд станет отцом.

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