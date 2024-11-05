Врач назвал алжирскую боксершу, победившую на Олимпиаде, мужчиной

Акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе заявил, что алжирская боксерша Иман Хелиф, выигравшая парижскую Олимпиаду 2024 года, является мужчиной, передает Life.ru.

«С медицинской точки зрения это однозначно мужчина. Просто в процессе внутриутробного развития произошла определенная патология. В результате произошло неопущение яичек в мошонку. Нарушился весь процесс внутриутробного развития», — сказал Лордкипанидзе.

Хелиф завоевала золото Олимпиады в весе до 66 кг. В финальном поединке олимпийского турнира Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной боксерской ассоциации (IBA) в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

Ранее был опубликован разоблачительный отчет о Хелиф.