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Восьмилетний россиянин победил 28-летнего чемпиона шахматной Олимпиады

Восьмилетний россиянин Шогджиев победил шахматиста Вахидова на ЧМ по рапиду

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Depositphotos

Восьмилетний россиянин Роман Шогджиев победил Жахонгира Вахидова из Узбекистана в первом раунде чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Самарканде.

Партия завершилась на 46-м ходу, россиянин играл черными фигурами. 28-летний Вахидов — чемпион Всемирной шахматной олимпиады 2022 года.

Шогджиев в октябре одержал победу на ЧМ по шахматам среди мальчиков до восьми лет.

Во втором туре Роман Шогджиев белыми фигурами сыграл вничью с 54-летним соотечественником Алексеем Дреевым. В третьем он встречается с 34-летним Рауфом Мамедовым из Азербайджана.

Всего в чемпионате мира по рапиду и блицу участвуют 60 россиян. Общий призовой фонд составляет $1 млн. В прошлом году оба чемпионата мира выиграл Магнус Карлсен из Норвегии.

В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее был назван сильнейший шахматист в истории.

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