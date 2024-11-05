Российский футболист Миранчук об украинском игроке: я очень ему благодарен

Российский футболист Алексей Миранчук высказался о взаимоотношениях с бывшим партнером по итальянской «Аталанте» украинцем Русланом Малиновским, заявив, что очень благодарен ему, передает «Спорт-Экспресс».

«Руслан был первым человеком, который помогал мне адаптироваться в «Аталанте». Я очень ему благодарен. Если бы мы сейчас встретились, но не поговорили, не пожали бы руки, моя благодарность не стала бы меньше », — сказал Миранчук.

Миранчук и Малиновский были футболистами «Аталанты» с 2020 по 2023 год.

Официально о трансфере Миранчука в клуб МЛС «Атланта» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее голевая передача Миранчука помогла «Атланте» обыграть «Интер Майами» Месси в плей-офф МЛС.