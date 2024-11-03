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Голевая передача Миранчука помогла «Атланте» обыграть «Интер Майми» Месси в плей-офф МЛС

«Атланта» Миранчука обыграла «Интер Майами» Месси в плей-офф МЛС

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Cory Knowlton/Reuters

В матче плей-офф МЛС «Атланта», за которую выступает Алексей Миранчук, обыграла «Интер Майами» аргентинца Лионеля Месси в матче 1/8 финала плей-офф МЛС.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 40-й минуте счет открыл игрок «Интер Майами» Давид Мартинес. Деррик Уильямс на 58 минуте сравнял счет. В конце матча Шандре Силва с передачи Алексея Миранчука вывел «Атланту» вперед, установив окончательный счет встречи.

Счет в серии до двух побед стал 1:1. Решающая встреча состоится 10 ноября. Команды выйдут на поле в 4.00 по московскому времени.

Официально о трансфере российского полузащитника в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее в «Атланте» отреагировали на вызов Миранчука в сборную России.

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