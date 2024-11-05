Фанаты «Баварии» бойкотируют игру с «Шахтером»

Фанаты мюнхенской «Баварии» призвали бойкотировать игру 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером», передает Bild.

Призыв ультрас-группировки Südkurve München связан с высокими ценами на билеты. Встреча пройдет в «Гельзенкирхене» 10 декабря. «Шахтер» будет номинальным хозяином поля. На игру против «Баварии» билет стоит от €105, а на другие встречи «Шахтера» в Лиге чемпионов с итальянской «Аталантой» и швейцарским «Янг Бойз» — от €28 до €31.

Изначально фанаты «Баварии» отправили 55 тысяч заявок на покупку билетов. Сейчас осталось только 19 тысяч желающих посетить матч.

«Не дайте себя обмануть. Бойкотируйте выездной матч Лиги чемпионов с «Шахтером». Выступайте за справедливое ценообразование. Выступайте против высоких прибавок к стоимости билета», — говорится в заявлении Südkurve München в соцсетях.

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